Американська астронавтка поставила рекорд перебування в космосі для жінок

Американська астронавтка Кристина Коч в суботу поставила рекорд найдовшого польоту у космос серед жінок, подолавши попередній рекорд у 288 днів, передає АР. Коч планує пробути в космосі ще приблизно два місяці.

40-річна електроінженер з американського штату Монтана, Коч, прибула на Міжнародну космічну станцію 14 березня.

Очікується, що Коч пробуде у космосі загалом 328 днів, або майже 11 місяців. Це лише трохи менше, ніж строк найдовшого польоту астронавта НАСА, що тривав 340 днів.

Як правило, польоти не тривають більше півроку, але американська космічна агенція НАСА оголосила в квітні про продовження перебування Коч у космосі.

«Це чудово для науки, - прокоментувала Коч своє тривале перебування в космосі спілкуючись з CNN із космічної станції, - ми бачимо ще один аспект того, як мікрогравітація впливає на тіло людини з часом і це справді важливо для наших майбутніх планів польотів до Місяця та на Марс».

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