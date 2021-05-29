«Напад на свободу преси» - Глобальна коаліція зі свободи ЗМІ засудила арешт Протасевича

Коаліція зі свободи ЗМІ засудила примусове приземлення комерційного рейсу і наступний арешт журналіста Романа Протасевича. Організація назвала такі дії білоруської влади «безпрецедентною і шокуючою» «атакою на свободу ЗМІ».

Коаліція виступила із вимогою до білоруськоїї влади негайно і безумовно звільнити пана Протасевича а також журналістів та працівників ЗМІ, затриманих за те, що вони виконують свою роботу. Об‘єднання також закликало покарати винних.

За даними Коаліції, 400 журналістів і медійників в Білорусі зіткнулись із різними формами утисків під час та після виборів 9 серпня.

Під текстом відозви підписались уряди Австрії, Болгарії, Канади, Кіпру, Чеської Республіки, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Ісландії, Латвії, Люксембургу, Нідерландів, Нової Зеландії, Словаччини, Швейцарії, України, Великої Британії та США.

Раніше дії Білорусі засудили країни «Великої сімки». США та ЄС оголосили про розробку нових санкцій проти режиму Лукашенка. Росія ж підтримала Білорусь, ставши на захист заяв білоруського керівництва про загрозу бомби в літаку. Цю причину посадки США та ЄС називають надуманою.

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