У США відкрили штаб нового командування НАТО, що опікуватиметься регіоном можливого протистояння з Росією на морі

17 вересня в американській Вірджинії відбулась церемонія відкриття штабу нового Атлантичного командування НАТО.

«НАТО - трансатлантичний альянс і північ Атлантичного океану є надзвичайно важливою для безпеки Європи. Наше нове Атлантичне командування забезпечить безпеку важливих маршрутів поставок та підкріплень з Північної Америки до Європи», - заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберґ, вітаючи відкриття нового штабу.

Керувати командуванням буде віце-адмірал США Ендрю Люїс, який також командує Другим флотом США. Під час церемонії відкриття, він наголосив на важливості того, що це нове командування розміщено саме у США. «Ця церемонія - важливий крок у новому та ключовому розміщенні та зв‘язку з Альянсом, що має забезпечити колективну оборону та безпеку НАТО на 360 градусів», - заявив Люїс.

Він забезпечить, що сили союзників поінформовані про ситуацію в регіоні, проводитиме навчання та складатиме операційні плани для широкого географічного регіону від східного узбережжя США до Гренландії, Ісландії, Великої Британії та Арктики, так званому регіоні GIUK, йдеться в повідомленні НАТО.

Цей регіон може стати проблемним у випадку протистояння між Росією та силами союзників з залученням підводних човнів та бойових кораблів, вважають військові стратеги, пише американське оборонне видання Stripes.

Давайте будемо чесними, підводна загроза від Росії - це реальність

«Давайте будемо чесними, підводна загроза від Росії - це реальність», - говорив Люїс в 2018 році на конференції в американському Центрі стратегічних досліджень, пише NavyTimes.

Тімоті Чой, експерт з морської стратегії Канадського інституту міжнародних відносин в коментарі TheBarentsObserver пов’язує створення нового командування із збільшенням військової присутності Росії на морі. «Після нещодавнього повернення відносно великої кількості російських підводних човнів в регіоні GIUK та в Атлантичному океані, НАТО вважає, що цей перехід може виявитись предметом суперечки і відчуває необхідність координувати дії країн по обидва боки Атлантичного океану».

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