США не продовжили заборону на здійснення перельотів над певними зонами району політної інформації «Сімферополь»

Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) не буде продовжувати заборону для своїх авіаліній та літаків на перельоти в повітряному просторі деяких зон Сімферопольського району політної інформації після 27 жовтня, через «зміну умов в цьому повітряному просторі і зменшення ризику для цивільної авіації США». Відповідне рішення було опубліковане у Федеральному реєстрі США.

Цим рішенням США також ще на рік продовжили обмеження на перельоти над певними зонами Дніпропетровського району політної інформації, через «продовження небезпеки для перельотів у зв‘язку з насильством, що триває, включаючи ризик невірної ідентифікації літаків».

FAA своєму рішення відзначило те, що Україна «постійно демонструє відданість зусиллям з мінімізації залишкових ризиків для безпеки перельотів в Сімферопольському районі політної інформації» а також зважили на ризик того, що в найближчому майбутньому скоріш за все «Російська Федерація продовжить висувати незаконні територіальні претензії і підтримувати конкуруючу систему навігаційних послуг».

«З весни 2016 року українські системи навігаційних послуг постійно надавали FAA та іншим країнам звіти про виконання заходів управління ризиками у відповідності до справ про безпеку міжнародних авіамаршрутів над Чорним морем, включаючи про інциденти та вжиті заходи», - заявили в FAA.

Також у рішенні відзначили, що Україна встановила заборонені зони для перельотів над Кримом та прилеглими водами. Україна «вживає відповідних кроків, щоб захистити цивільну авіацію від ризиків невірної ідентифікації, пов‘язаних з тривалою значною військовою присутністю Росії на території Криму та поблизу нього. Наприклад, українська влада видає NOTAM для інформування пілотів про розміщення російської військової діяльності, працює над деконфліктими заходами між військовими та цивільними повітряними переміщеннями в районі «Сімферополь» і встановила заборонені зони над Кримом та прилеглими українськими територіальними водами».

Початкову заборону FAA було введено в 2014 році після «незаконної анексії Криму Російською Федерацією», поширення насильства а також збиття двох літаків, які пролітали на значній висоті над регіоном, включаючи збиття українського АН-26 над Луганськом та рейсу Малайзійських авіаліній МН17 над Донбасом, що призвело до значних жертв, йдеться в рішенні.

Дивіться також: ЄС запровадив санкції проти шести російських посадовців та інституту через отруєння Навального. Відео