На МКС виявили нові бактерії, які можуть допомогти вирощувати рослини на Марсі

З огляду на плани з освоєння Марсу, Національна дослідницька рада США рекомендувала НАСА використовувати МКС в якості експериментального пункту для вивчення мікроорганізмів

Три нові види бактерій виявили науковці на борту Міжнародної космічної станції. Результати відповідного дослідження опублікував науковий журнал Frontiers in Microbiology в понеділок.

Дослідження проводилось впродовж останніх шести років. Астронавти на борту МКС збирали зразки бактерій у різних відсіках станції.

Астронавти вже багато років вирощують рослини на борту МКС а сама станція експлуатується вже близько 20 років.

Три нововиявлені види бактерій належать до метилобактерій. Вони сприяють росту рослин та допомагають рослинам долати патогени і тому можуть стати в нагоді при освоєнні Марса, зауважують дослідники.

«Щоб вирощувати рослини в екстремальних місцях, де ресурси мінімальні, дуже важливо виокремити нові мікроорганізми, які допоможуть рослинам зростати в стресових умовах», - заявляють науковці з лабораторії НАСА в Пасадені, Кастурі Венкарсерваан та Нітін Кумар Сінгх, які брали участь у дослідженні.

З огляду на плани з освоєння Марсу, Національна дослідницька рада США рекомендувала НАСА використовувати МКС в якості експериментального пункту для вивчення мікроорганізмів.

Науковці хочуть назвати новий вид «метилобактерія Аджмалій» на честь вченого, який досліджував біорозмаіїття Мухаммада Аджмал Хана.

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