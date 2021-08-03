4 дні тривала пожежа на найбільшій батареї Tesla

4 дні тривала пожежа на найбільшій акумуляторній батареї компанії Tesla в Австралії. 2 серпня пожежу було взято під контроль. Щоб загасити пожежу працювало 150 пожежників, було задіяно 30 вантажівок, повідомили в Пожежній службі Австралії.

Загоряння сталось під час тестової експлуатації контейнера з 13-тонною літієві-іонною батареєю. Причини пожежі наразі невідомі, розслідування справи триває, повідомили в Пожежній службі.

210 акумуляторних батарей компанії Tesla Megapack розташовані в окрузі Вікторія в Австралії. За задумом, батареї проекту «Вікторіанська Велика Батарея» мають акумулювати велику кількість енергії, виробленої із відновлюваних джерел, а саме енергії вітру та сонця.

Пожежа на об‘єкті поставила нові питання щодо переходу на використання відновлюваних джерел енергії, пише FT.

Видання наводить слова професора Пола Крістенсена з університету Нью-Касл про те, що літієві-іонні батареї «є життєво важливими для декарбонізації, але їхнє поширення у нашому суспільстві значно випереджає наші знання про ризики та шкоду, пов‘язану з ними».

В статті використано матеріали Financial Times.

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