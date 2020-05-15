Білорусь вперше отримає нафту зі США

Цього тижня перша поставка американської нафти буде відправлена в Білорусь. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

Угода «зміцнює суверенітет та незалежність Білорусі», наголосив Помпео і додав: «Як найбільший світовий виробник нафти та газу, Сполучені Штати готові відповідати на імпортні запити країн, які, як Білорусь, хочуть зміцнити енергобезпеку шляхом диверсифікації поставок та торгівлі на основі американських цінностей вільного підприємнцтва та верховенства права і прозорих угод, вільних від корупції».

США також закликали Білорусь збільшити доступ американського бізнесу до ринків і провести ринкові реформі з метою лібералізації торгівлі, необхідні для досягнення прогресу у вступі країни до Світової організації торгівлі.

Білорусь, яка раніше закуповувала більшу частину необхідної нафти у Росії, в квітні придбала першу поставку нафти у Саудівської Аравії, згідно до інформації державної білоруської компанії.

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