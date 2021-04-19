США скасували дозвіл на співпрацю з 9 білоруськими підприємствами

Міністерствю фінансів США скасувало дозвіл для американських компаній на співпрацю з дев‘ятьома державними підприємствами Білорусі.

Дозвіл діяв з 2015 року і щорічно поновлювався з огляду на прогрес білоруської влади в сфері захисту прав людини і тогочасне звільнення політичних в‘язнів.

Однак, повідомляють в американському уряді, через придушення протестів і шахрайські президентські вибори 2020 року а також той факт, що в Білорусі нараховується більше 340 політичних в‘язнів, уряд США відмовився надалі продовжувати це виключення.

«Не може бути звичайної співпраці з Білоруссю, через кричущу зневагу режиму до прав людини», - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Ці дев‘ять державних підприємств, яких стосується рішення, фінансують та підтримують режим Лукашенка, сприяють насильницькому придушенню волі білоруського народу а також неодноразовим порушенням верховенства права», - додав він.

США закликали владі Білорусі негайно і без умов звільнити незаконно затриманих та ув‘язнених, розпочати змістовний діалог і висловили відданість співпраці з міжнародною спільнотою з метою притягнення відповідальних за порушення прав людини в Білорусі.

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