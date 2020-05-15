Безос може стати першим трильйонером у світі, якщо його статки зростатимуть так само швидко, як і попередні 5 років

Якщо статки американського мільярдера, засновника компанії Amazon, Джеффа Безоса зростатимуть такими ж темпами, як і попередні п‘ять років, він стане першим у світі трильйонером до 2026 року. Такими оцінками поділилась компанія Comparisum.

Згідно до даних компанії, чисті статки Безоса зросли в середньому на 34% протягом останніх п‘яти років. Видання Bloomberg оцінює статки Безоса в 143 мільярда доларів.

У переліку тих, хто має шанси за свого життя стати трильйонерами, компанія називає Марка Цукерберга, засновника Facebook. Якщо його статки зростатимуть теперішніми темпами, він стане трильйонером у віці 51 рік в 2036 році.

Засновник торговельної компанії Alibaba Джек Ма також увійшов до переліку. Він може досягти трильйона статків у віці 65 років в 2030 році.

Новини про те, що Безос може стати трильйонером викликали негативну реакцію соцмереж, де наголошувалось на невдоволенні працівників компаній Amazon поточними умовами праці в умовах епідемії коронавірусу, пише USA Today.

Видання Vox у своїй публікації розкритикувало оцінки Comparisum, зокрема через нереалістичність припущення про збереження темпу зростання статків протягом наступних п‘яти років.

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