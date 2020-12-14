У США розслідують масштабні хакерські напади на держустанови

Декілька держустанов США стали жертвами хакерських нападів, організованих іноземним урядом. Про це в неділю заявили представники американського уряду.

Експерти в сфері кібербезпеки вважають, що за нападами на Міністерства торгівлі та фінансів США може стояти Росія, а ЗМІ називають напади найбільш складними атаками на урядові системи за роки, пише «Голос Америки».

«Ми звернулись до Агенції США з кібербезпеки та інфраструктури а також до ФБР із запитом розслідувати і не можемо наразі коментувати», - йдеться в заяві Міністерства торгівлі США, яке підтвердило втручання.

«Уряд Сполучених Штатів знає про ці повідомлення і ми робимо всі кроки необхідні щоб визначити і виправити всі можливі питання, пов’язані з цією ситуацією», - заявив речник Національної ради безпеки США Джон Уллйот.

Агенція Reuters, яка першою повідомила про атаку, пише, що напад став предметом наради в Білому домі у суботу.

Перед цим з‘явились повідомлення американської компанії з кібербезпеки FireEye, про те, що хакери іноземного уряду викрали дякі з її хакерських інструментів і використали поновлення ІТ компанії SolarWinds для того, щоб отримати доступ до «численних державних та приватних організацій у світі». «Ця кампанія є результатом роботи дуже вмілого діяча і була проведена із значним рівнем операційної безпеки».

У своїй заяві в неділю SolarWinds заявила про можливі слабкі місця у поновленнях виданих нею в березні та червні. «Ми вважаємо, що ці слабкі місця стали результатом дуже складної, прицільної, зробленої вручну атаки на канали поставок з боку держави», - заявив керівник SolarWinds Кевін Томпсон.

Агенція з кібербезпеки та інфраструктури США (CISA) видала надзвичайну вказівку установам федерального уряду в неділю провести перевірку своїх мереж і відключити вражені програми SolarWinds.

«Вражені програм SolarWinds з управління мережею Orion становлять неприпустимий ризик для безпеки федеральних мереж, - заявив директор CISA Брендон Уельс. - Сьогоднішня вказівка має на меті виправити можливі недоліки у мережах цивільних федеральних установ...».

Уряд США не назвав тих, хто стоїть за нападом, однак ЗМІ, з посиланням на поінформовані джерела в американському уряді, заявили що йдеться про Росію.

Міністерство закордонних справ Росії назвало звинувачення безпідставною спробою американських ЗМІ покласти провину за кібератаки на Росію.

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