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У США зростає безробіття, але стало більше бажаючих взяти кредит на купівлю житла

1.9 мільйона американців стали на облік за безробіттям в останній тиждень травня. Більше 40 мільйонів американців подали на отримання допомоги за безробіттям, і біля 21,5 мільйона на тепер її отримують. Такі дані оприлюднило Міністерство праці США.

Попри те, що кількість безробітних зросла, на 17% в останній тиждень травня, порівняно з цим періодом минулого року, збільшилась кількість заявок на отримання іпотечних кредитів.

Кредити на купівлю житла стали більш привабливими після зниження ставок, які провів Федеральний резерв США з метою стимулювати економіку.

Є і інші ознаки пожвавлення економічної діяльності. Споживання нафтопродуктів зросло, як і кількість подорожуючих, після того, як багато штатів почали усувати карантинні обмеження, запроваджені для стримування епідемії COVID-19.

Дані про поновлення економічної діяльності дають надію на те, що компаній найматимуть на роботу працівників і це з часом зменшить рівень безробіття. «Рецесія COVID-19 закінчилась», - заявив аналітик Moody’s Марк Занді, пише CNBC. «Це буде найкоротша рецесія в історії. Але, ймовірно, одна з найгірших».

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Американські студенти вимагають відшкодувати плату за весняний триместр. Відео
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Американські студенти вимагають відшкодувати плату за весняний триместр. Відео

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