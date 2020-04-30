30 мільйонів американців втратили роботу через пандемію

Протягом минулого тижня 3,8 мільйона американців стали на облік за безробіттям, згідно до даних Міністерства праці США. Загальна кількість зареєстрованих безробітних за останні шість тижнів перевищила 30 мільйонів.

Дані минулого тижня, хоч і дуже високі, є меншими, ніж попередні, коли на облік за безробіттям стало 4,4 мільйона американців.

Починаючи з березня, у США були запроваджені обмежувальні заходи зі стримування пандемії коронавірусу. В багатьох штатах було обмежено роботу підприємств, крім тих, які належать до життєво важливих.

Для того, щоб підтримати тих, хто втратив роботу, Конгрес США затвердив програму з розширених виплат. Програма дозволяє безробітним отримувати до 600 доларів на тиждень до серпня.

Високе безробіття ще раз підкреслює важливість програм державної підтримки. Про це під час брифінгу в середу заявив голова Федеральної Резервної системи США Джером Пауелл.

«Це ще раз підкреслює важливість невідкладої відповіді з нашого боку а також від Конгресу, яка була негайною і великою, щоб зробити все можливе, щоб уникнути більш довгострокової шкоди для економіки», - заявив Пауелл.

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