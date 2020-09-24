870 000 американців подали на допомогу за безробіттям протягом тижня

870 000 тисяч стало на облік за безробіттям у США минулого тижня, повідомило американське Міністерство праці.

Загальна кількість американців, що отримують виплати за безробіттям становила 26 мільйонів станом на 5 вересня, що значно більше 1,5 мільйона, які отримували подібні виплати на цю дату рік тому.

Кількість заявок на допомогу за безробіттям значно знизилась у порівнянні до пікових значень березня, коли 6,9 мільйона американців подались на допомогу за безробіттям за один тиждень, після запровадження масштабних протиепідемічних обмежень на роботу бізнесу.

Конгрес США передбачив значну допомогу за безробіттям, що зокрема включала доплату у 600 доларів щотижня до виплат по безробіття. В серпні обсяг доплат було зменшено до 400 доларів. Республіканці та деякі представники адміністрації Трампа наголошували, що доплата демотивує американців у пошуках роботи.

Однак, в новому дослідженні опублікованому в понеділок Федеральний резервний банк Сан-Франциско заявляє про необґрунтованість таких тверджень. Наявна допомога не переважила цінність стабільного доходу, а нестача робочих місць у часи пандемії, обмежила можливості працевлаштування, говорять дослідники.

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