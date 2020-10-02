Останній звіт, виданий перед виборами в США, показує зниження безробіття до 7,9%

Безробіття у США знизилось до 7,9% у вересні з 8,4% у серпні, і з 14,7% пікових значень безробіття, зареєстрованих у квітні, йдеться в звіті американського Міністерства праці, виданому 2 жовтня.

Роботодавці в США створили 661 000 нових робочих місць за місяць, однак, станом на вересень, економіці вдалось повернути лише біля половини із втрачених за часи пандемії 22 мільйонів робочих місць, зауважують ЗМІ.

Дані з безробіття публікуються щомісяця і наступна публікація очікується вже після президентських виборів, призначених на 3 листопада.

В Конгресі США працюють над новим пакетом стимулювання економіки. Палата представників Конгресу в четвер затвердила свій варіант законопроекту, що включає поновлення щотижневих виплат у 600 доларів безробітним. Цей законопроект ще не отримав підтримку в Сенаті і переговори щодо прийнятного варіанту пакету стимулювання економіки продовжуються.

Білий дім запропонував поновити доплату з федерального бюджету США на рівні 400 доларів на тиждень для безробітних, повідомляє Bloomberg. Міністр фінансів США Стівен Мнучин в середу заявив пресі, що новий пакет допомоги економіці має включати пряму виплату американцям на рівні 1 200 доларів.

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