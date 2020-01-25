Американці частіше ходять до бібліотеки, ніж у кіно

Американці найбільше люблять проводити дозвілля, відвідуючи громадські бібліотеки, або переглядаючи сеанс у кінотеатрі. Це засвідчило опитування Gallup, проведене в грудні 2019 року.

В середньому, американці відвідували громадські бібліотеки 10,5 разів на рік, що майже вдвічі більше середньої кількості відвідувань кіно.

Ціна може бути важливим фактором такого вибору, адже квиток у кіно коштує в середньому 9 доларів у США, а відвідування громадських бібліотек - безкоштовне. Найчастіше ходили до бібліотек американці з доходом нижче середнього, жінки та молодь.

«Незважаючи на поширення цифрових технологій протягом останніх двадцяти років, включаючи цифрові книжки, подкасти, можливість дивитись відео онлайн та просування ігор, бібліотеки продовжують бути тим місцем, яке американці відвідують в середньому раз на місяць», - йдеться в коментарі Gallup.

Іншими популярними видами дозвілля для американців є відвідування спортивних подій (4,7 разів на рік у середньому), похід у театр на виставу, або концерт (3,8), похід до природнього заповідника, або істроичної пам‘ятки (3,7), відвідання музею (2,5), відвідання казино (2,5), похід до парку розваг (1,9) та до зоопарку (0,9).

За десять років, вибір дозвілля американцями практично не змінився, зауважують соціологи, однак відзначають, що десять років тому американці дещо менше ходили у музеї і дещо більше - у кіно.

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