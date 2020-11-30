Комунікаційною командою Байдена керуватимуть жінки

Новообраний президент США Джо Байден продовжує набирати команду до своєї майбутньої адміністрації. В неділю Байден оголосив склад своєї майбутньої комунікаційної команди. Вперше в історії США склад комунікаційної команди є виключно жіночим.

Пряма і правдива комунікація з народом Америки - один із найважливіших обов‘язків президента

«Пряма і правдива комунікація з народом Америки - один із найважливіших обов‘язків президента, - йдеться в заяві Байдена. - Я з гордістю сьогодні оголошую першу керівну комунікаційну команду Білого дому, яка повністю складається з жінок».

У відповідній заяві обрана віце-президент США Камала Гарріс наголосила на викликах, які стоять перед комунікаційною командою. «Від пандемії коронавірусу до економічної і кліматичної криз а також давно назрілого подолання несправедливості щодо рас. Щоб подолати ці виклики, ми маємо спілкуватись з народом Америки чітко, чесно і прозоро».

Директором з комунікацій Білого дому стане Кейт Бедінфілд, яка відповідала за комунікації виборчого штабу Байдена.

«Для мене буде честю працювати разом з цими неймовірними жінками, які заступають на посади», - написала вона серед іншого у Twitter.

Речницею Білого дому стане Джен Псакі, яка обіймала високі посади в адміністрації Барака Обами.



Перехідний період для Байдена офіційно розпочався минулого тижня, коли урядова установа оголосила, що він є очевидним переможцем виборів.

В понеділок розвідувальні служби США проведуть для Байдена перший президентський брифінг з питань безпеки. Такі брифінги є щоденними.

Також в понеділок Байден, за очікуваннями, оголосить склад своєї команди в сфері економіки.

Президент США Дональд Трамп продовжує заявляти про порушення під час виборів. Його юридична команда оскаржує вибори в деяких ключових штатах.

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