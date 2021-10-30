Саміт «Великої 20-ки» підтримав ініціативу США із мінімального світового податку

Лідери країн «Великої 20-ки» підтримали ініціативу, яку висловлював президент США Джо Байден, встановити мінімальний рівень податку на прибуток корпорацій на рівні 15%.

Прем‘єр-міністр Італії, країни, де відбувається засідання «Великої 20-ки», Маріо Драгі привітав рішення: «Ми досягли історичної угоди щодо більш справедливої та ефективної міжнародної системи оподаткування».

Раніше ідею мінімального податку підтримали міністри фінансів «Великої 20-ки» а також більшість країн ОЕСР. 130 країн ОЕСР, що представляють 90% економіки світу погодились під час засідання влітку, що мінімальний податок на корпорації в світі має становити 15%.

Ініціатива покликана зупинити конкуренцію між країнами за інвесторів, так звані «перегони до дна», в ході яких уряди знижують корпоративний податок і втрачають важливі бюджетні надходження, а міжнародні корпорації переводять свої виробничі потужності та прибутки в юрисдикції з найнижчим рівнем оподаткування.

За оцінками ОЕСР, така податкова реформа в світі дозволить урядам збільшити щорічні надходження на 150 -240 млрд дол.

Раніше оглядачі заявляли, що встановлення єдиного податку може полегшити США завдання втримати у себе корпорації, навіть якщо буде затверджено масштабний плану з підтрмки інфрастуктури, який просуває президент США Джо Байден.

Деякі країни ЄС, зокрема Ірландія, та Угорщина, де ставки корпоративних податків серед найнижчих в Європі, і складають 12,5% та 9%, відповідно, заяву ОЕСР не підписали.

Україна серед тих, хто заяву підписав. В Україні ставка податку на прибуток корпорацій складає 18%.

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