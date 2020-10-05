Заступник Держсекретаря США прокоментував вплив виборів президента на стратегію щодо України

Стратегія США щодо України найімовіршніше залишиться незмінною, незалежно від результатів президентських виборів у США. Про це заявив Стівен Біґен, заступник Держсекретаря США, виступаючи під час онлайн форуму Ялтинська європейська стратегія YES, організованому фондом Пінчука. «В плані стратегій, вважаю, що вони залишиться незмінними», - заявив посадовець. У розмові з істориком Енн Еплбом Біґен висловив жаль з приводу політизації питання американсько-українських відносин останнім часом.

Біґен високо відгукнувся про політику США щодо України. «Ми пишаємося нашими діями в Україні», - заявив посадовець. Він нагадав, що США виділили 2 мільярди доларів безпекової допомоги Україні, включаючи летальну зброю. «Ця адміністрація потужно підтримує посилення професійності українських збройних сил, розбудову їхньої спроможності. Беззаперечно, українські збройні сили набагато ефективніші, ніж шість років тому».

Важливим фактором посилення двосторонньої співпраці стане затвердження посла США до України. Біґен зауважив, що кандидатура Кіта Дейтона проходить завершальні стадії погодження в американському Сенаті і висловив сподівання, що Дейтон прибуде до України в якості посла вже до кінця цього місяця.

Місяць тому Біґен здійснив візит до України, що включав подорож до Кривого Рогу а також перемовини з українським президентом Володимиром Зеленським. «Після цього візиту, я залишаюсь оптимістично налаштованим щодо майбутнього України», - наголосив американський дипломат.

Відповідаючи на питання про припинення конфлікту на території України, посадовець висловив міркування про те, що Нормандська група та Мінськ 2 все ще не втрачають актуальності. «Хоча ці інструменти і недосконалі, але варто знайти як їх використати з залученням США і підтримкою США».

Біґен висловився на підтримку припинення вогню в Україніі, заявдяки якому «помирає менше молодих військових, ніж протягом цих шести років».

Він також наголосив на підтримці США реформ в Україні, важливості продовження зусиль з подолання корупції а також на тому, що економічні санкції проти Росії залишаються в силі.

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