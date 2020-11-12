США закликали Білорусь звільнити політв‘язнів

«Ми ще раз закликаємо владу Білорусі негайно припинити ескалацію використання насильства проти мирних протестувальників, звільнити всіх політичних в‘язнів та інших мирних протестувальників, яких було затримано, і долучитись до змістовного діалогу з Координаційною радою та громадянським суспільством Білорусі». З такою заявою виступив держсекретар США Майк Помпео 12 листопада.

Наразі влада Білорусі утримує більше 100 політичних ув‘язнених, за те, що вони мирно брали участь у протестах, закликаючи до вільних і справедливих виборів і до загальнодержавного діалогу залою припинення кризи. Ці політичні в‘язні потерпають від жорсткого поводження, їх утримують в умовах, що загрожують життю, також надходять повідомлення про тортури, йдеться в заяві.

У заяві Помпео згадав і тих, кого продовжують утримувати, але про кого немає повідомлень, вбитих а також тих, хто продовжує мирно здійснювати своє право обирати лідерів на вільних та справедливих виборах.

У Білорусі вже три місяці тривають протести після виборів 9 серпня. За різними даними, силовики затримали тисячі протестувальників.

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