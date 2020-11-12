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США закликали Білорусь звільнити політв‘язнів

Держсекретар США Майк Помпео

«Ми ще раз закликаємо владу Білорусі негайно припинити ескалацію використання насильства проти мирних протестувальників, звільнити всіх політичних в‘язнів та інших мирних протестувальників, яких було затримано, і долучитись до змістовного діалогу з Координаційною радою та громадянським суспільством Білорусі». З такою заявою виступив держсекретар США Майк Помпео 12 листопада.

Наразі влада Білорусі утримує більше 100 політичних ув‘язнених, за те, що вони мирно брали участь у протестах, закликаючи до вільних і справедливих виборів і до загальнодержавного діалогу залою припинення кризи. Ці політичні в‘язні потерпають від жорсткого поводження, їх утримують в умовах, що загрожують життю, також надходять повідомлення про тортури, йдеться в заяві.

У заяві Помпео згадав і тих, кого продовжують утримувати, але про кого немає повідомлень, вбитих а також тих, хто продовжує мирно здійснювати своє право обирати лідерів на вільних та справедливих виборах.

У Білорусі вже три місяці тривають протести після виборів 9 серпня. За різними даними, силовики затримали тисячі протестувальників.

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