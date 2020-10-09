США в ОБСЄ закликають Білорусь припинити переслідування журналістів та звільнити всіх незаконно ув'язнених

Місія США в ОБСЄ закликає владу Білорусі припинити репресії щодо журналістів. Відповідну заяву представництво оприлюднило у п'ятницю, 9 жовтня.

“Влада Білорусі провела кампанію із затримання та знущання з мирних журналістів, скасування журналістської акредитації, блокування незалежних медіа, опозиційних веб-сайтів. Ми закликаємо владу Білорусі негайно припинити ці репресії”, - йдеться на Твітер-сторінці місії.

В заяві наводяться дані Білоруської асоціації журналістів, яка зафіксувала більше 200 випадків затримань та застосування насильства проти журналістів з початку протестів в Білорусі.

Заступниця керівника місії США в ОБСЄ Кортні Остріан назвала рішення влади Білорусі скасувати акредитацію іноземних журналістів з 2 жовтня “спробою завадити зовнішньому світові дізнатись про справжні масштаби народних протестів проти незаконних виборів”.

Вона висловила “глибоке занепокоєння” повідомленнями про погіршення стану здоров'я в ув’язненні у Білорусі Віталія Шклярова - чоловіка американської дипломатки, який має подвійне громадянство, американське та білоруське.

“Йому не надали відповідного медичного забезпечення, - йдеться в заяві. - Кожен день незаконного утримання є неприйнятним. Сполучені Штати вимагають негайного звільнення Віталія”, - заявила заступниця голови місії США в ОБСЄ.

Віталій Шкляров проживає у США, працює політичним консультантом. У липні він зі своїм 8-річним сином відвідували батьків у Білорусі. Після двотижневої карантинної ізоляції Шклярова викрали білоруські правоохоронці на шляху з дому до місцевого ринку. З того часу він перебуває в ув'язненні. Про це американським ЗМІ розповіла його дружина - дипломатка у США Гедер Шкляров.

Місія США в ОБСЄ додає, що ситуація у Білорусі “підкреслює нашу тривогу щодо готовності білоруської влади виконувати свої міжнародні зобов'язання і щодо їхньої грубої неповаги до своїх зобов'язань в ОБСЄ”

Крім іншого, ОБСЄ засудили владу Білорусі за блокування інтернету в країні, роботи незалежних медіа, опозиційних веб-сайтів, блокування доступу до соціальних медіа.

“Ми знову закликаємо владу Білорусі покінчити з насильством проти білоруського народу, звільнити всіх несправедливо ув'язнених, включно з Віталієм, і відповісти за тих, що зник безвісти”, - заявила заступниця голови місії США в ОБСЄ Кортні Остріан.

Раніше цього місяця Агенція із глобальних медіа США заявила про переслідування журналістів Радіо Свобода у Білорусі, які від 25 червня цього року перебувають за ґратами. “За час висвітлення президентських виборів та протестів після них з наших журналістів знущались, їх били, ув’язнювали та відбирали у них акредитацію”, - заявив керівник білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук.

Агенція із глобальних медіа - урядова медіа-організація США, до складу якої, серед інших, входять "Радіо Свобода/Вільна Європа" і “Голос Америки”.

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