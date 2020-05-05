В Білому домі відреагували на звіт, що прогнозує швидке зростання смертей від коронавірусу у США

Речник Білого дому Джадд Дір прокоментував новий звіт Центрів з контролю та запобіганню захворюванням у США. У звіті йдеться про те, що кількість смертей від коронавірусу у США може зрости до 1 червня з теперішнього середнього значення у біля 1750 на день до 3000, а також прогнозується, що до кінця місяця щоденна кількість нових заражень досягне 200 000, що значно більше, ніж теперішні 25 000, пише «Голос Америки».

Інформацію засновано на урядовій моделі, складеній Федеральним Агентством з надзвичайних ситуацій (FEMA) і опублікованій The New York Times в понеділок.

У своїй заяві в понеділок, Дір зауважив, що «це не документ Білого дому, його не було представлено на розгляд Робочої групи з питань коронавірусу і не було затверджено відомствами. Ці дані не відображують моделювання робочою групою, або даних, проаналізованих робочою групою».

Речник додав: «здоров‘я американського народу залишається головним пріоритетом для президента Трампа і так триватиме в ході того, як ми відслідковуємо зусилля штатів з послаблення обмежень».

Згідно до іншої моделі, яку розробив Інститут медичної метрики та оцінок Вашингтонського університету, кількість смертей від коронавірусу може досягти 134 000 до 1 серпня, що на 72 000 більше, ніж кількість, що фігурувала в прогнозі університету лише тиждень тому.

Дослідники зауважують - нові дані частково враховують послаблення заходів дистанціювання в країні.

Більше половини американських штатів планують вже в травні послабити обмеження введені на час пандемії.

Дивіться також: Чи справді українські ЗМІ стали вільнішими? Оцінки експертів. Відео