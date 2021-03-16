У Білому домі вважають, що уряд не має видавати «паспорти вакцинацій»

Уряд на федеральному рівні у США не повинен збирати та засвідчувати дані про вакцинацію, переконані у Білому домі.

Таку думку висловив старший радник Білого дому з питань COVID-19 Енді Слевітт, відповідаючи на питання преси стосовно можливості введення так званих «паспортів вакцинацій у США».

«Роль уряду не полягає в тому, щоб це робити і утримувати такі дані», - сказав Слевітт під час брифінгу для преси в понеділок.

Слевітт припустив, що існуватиме потреба в засвідченні вакцинацій і зауважив, що такі дані мають бути захищені і перебувати у безкоштовному доступі.

«Це має бути приватна сфера, - сказав Слевітт. - Дані мають бути захищені. Доступ має бути безкоштовний. Дані мають бути наявні як в цифровому, так і паперовому вигляді, декількома мовами. Це мають бути відкриті дані», - додав він.

Компаній високих технологій, такі як Google, Microsoft, Apple, заявляли про свій намір розробити технологічні можливості для надання таких посвідок.

Ізраїль вже запровадив так звані «зелені паспорти», які посвідчують вакцинацію і за якими мешканці країни можуть відвідувати громадські заходи.

Такі країни, як Ісландія, Польща, Португалія та Кіпр оголосили про плани запровадження сертифікатів на підтвердження вакцинації, пише ABCNews. Велика Британія оголосила про початок експертних консультацій з цього питання, а Європейський Союз планує представити «цифровий зелений паспорт», який міститиме інформацію про вакцинації, та історію хвороби.

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