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Nasdaq може вжити заходів проти компаній, до правління яких входять лише білошкірі чоловіки

Американська електронна фондова біржа Nasdaq планує вжити заходів для того, щоб забезпечити більш рівноправний склад керівництва компаній-учасниць біржі.

Згідно до пропозиції, яку біржа подала до Комісії з цінних паперів США, до складу правлінь компаній, представлених на біржі мають входити щонайменше одна жінка і один представник меншини або ЛГБТ спільноти. Іноземні компанії можуть мати двох жінок-директорів.

Якщо правило буде затверджено, до компанія, яка його порушить, може бути позбавлена лістингу. Наразі акції більше 3000 компаній котуються на Nasdaq.

«Ми переконані, що це правило лістингу є кроком на шляху до інклюзивного представництва в корпоративній Америці», - йдеться в заяві керівниці Nasdaq Адени Фрідмен.

«Корпоративне розмаїття на всіх рівнях відкриває чіткий шлях до інновацій та зростання», - додала вона.

У США діють і інші ініціативи із запровадження квот для меншин. Так, у вересні губернатор Каліфорнії Гевін Ньюзом підписав закон штату, який вимагає від усіх компаній, акції яких торгуються, включити до складу правління щонайменше одного представника меншини.

В деяких європейських країнах, таких як Німеччина, Італія, Норвегія та інші, діють гендерні квоти на представництво у правліннях великих компаній.

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