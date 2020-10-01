Держдеп пропонує зменшити кількість біженців, яких США приймуть наступного року, до 15 000

Державний департамент США видав заяву в середу, де виклав пропозицію адміністрації президента США Дональда Трампа зменшити кількість біженців, яких США приймуть наступного бюджетного року до 15 000 - рекордно низького значення.

Крім цього, Держдеп також планує розглянути заявки 290 000 прохачів притулку - осіб, які вже перебувають у США і звернулись із запитом про можливість залишитись в країні, через загрози переслідування, якщо вони повернуться.

Держдеп обґрунтував пропозицію «пріоритетним значенням безпеки та добробуту американців, особливо з огляду на пандемію COVID-19». В заяві також йдеться про збільшення гуманітарної допомоги, спрямованої на припинення конфліктів, «які стають рушієм потоку біженців».

«Пропозиція президента стосовно переселення біженців в бюджетному 2021 році підтверджує постійну відданість Америки допомозі найбільш вразливим людям у світі, водночас виконуючи наш найперший обов‘язок захисту американців та служіння їм», - йдеться у заяві.

За адміністрації Трампа, кількість біженців, яку США приймають на свою територію постійно зменшується. Обмеження на цю кількість було встановлено на рівні 45 000 в перший рік Трампа на посаді, а потім зменшувалось до 30 000 та 18 000 у наступні роки. У останній рік президентства Барака Обами, це обмеження було встановлене на рівні 116 000, повідомляють ЗМІ.

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