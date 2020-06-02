Ймовірно, він запанікував, - влада штату Міннесота коментує інцидент з Богданом Вечірком

Немає враження, що Вечірко навмисно в‘їхав на автостраду, заявив під час прес-конференції Комісар департаменту охорони здоров‘я Міннесоти Джон Геррінгтон.

«Він перевищував швидкість ... він побачив натовп спочатку і запанікував», - заявив Геррінгтон у понеділок. Вечірко сказав, що «побачив, як перед ним впала велосипедистка і він натиснув на гальма .... Немає інформації, яка б наводила на думку, що що це було зроблено навмисно».

Раніше Геррінгтон заявляв, що з камер спостереження складалось враження, що вантажівка їхала автострадою через 40 хвилин після того, як там було встановлено обмежувальні бар’єри. Машина об‘їхала обмеження.

Губернатор штату Тім Уолц наголосив, що докази свідчать, що автостраду ще не було заблоковано на час, коли Вечірко їхав. «Більшість натовпу захищало його», - додав Уолц.

Перед інцидентом Вечірко заїхав на заправку, вивантажив бензин та порозмовляв з власником. Це видно із записів камери спостереження, про які першим повідомило ABC News.



Власник заправки Лонні Маккіртер сказав виданню, що Величко робив добру справу для заправки та громади, адже багато АЗС у регіоні зачинились. «Не думаю, що він навмисно заїхав на автостраду, щоб поранити людей, - сказав Маккіртер. - Він завжди дуже вважає на безпеку і він справді намагався допомогти нам, бо у нас небагато заправок».

Богдан Вечірко вів цистерну, що в‘їхала у натовп під час протесту на шосе в Міннеаполісі в неділю. Посадовці вказують, що протестувальникам вдалось уникнути пошкоджень, але вони оточили вантажівку, змусивши її зупинитись.

На час протестів, автостраду мало бути перекрито для руху автомобілів, на шосе перебувало близько п‘яти тисяч людей, які протестували проти расизму та свавілля поліції.

За заявами свідків, водій сигналив, але не гальмував, коли його вантажівка наближалась до натовпу.

Вечірко постраждав від рук протестувальників, але інша група людей стала на його захист. Його передали поліції.

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