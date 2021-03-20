Болгарія заявляє, що викрила потужний осередок російських шпигунів

В Болгарії заарештували шістьох посадовців Міністерства оборони та військової розвідки країни.

Головний прокурор Болгарії Іван Гешев у п’ятницю звнуватив заарештованих у шпигунстві на користь Росії, зокрема передачі інформації, яка є «особливо важливою для національної безпеки Болгарії, ЄС, НАТО та Сполучених Штатів».

Гешев назвав операцію «безпрецедентною з 1944 року». Щоб затримати шпигунів, правоохоронці обшукували всі машини на автошляхах біля Софії. Одного з підозрюваних затримали поблизу російського посольства.

Оплата за шпигунську діяльність не була великою, пишуть ЗМІ на основі даних болгарських правоохоронців

Серед доказів, болгарські правоохоронці надали відео того, як підозрювані, як видається, знімають на мобільний телефон зображення на екрані своїх комп‘ютерів. Також повідомляється про неодноразові зустрічі підозрюваних з російськими дипломатами, передачу носіїв інформації.

Оплата за шпигунську діяльність не була великою, пишуть ЗМІ на основі даних болгарських правоохоронців - згідно з даними спостереження, учасники шпигунського осередку обмінювали гроші, які їм давали в конвертах. Сума складала 1000 - 1500 євро на місяць.

Посольство Росії в Болгарії закликало не «демонізувати» Москву. «Ми очікуємо, що міркування про буцімто роль Росії в розвідувальній роботі проти інтересів Болгарії буде припинено до рішення суду», - додало відомство у заяві.

У США заявили про підтримку Болгарії і запевнили, що уважно спостерігають за цим розслідуванням.

«Болгарія - друг, союзник по НАТО та партнер, - заявив речник Держдепу Нед Прайс. - Ми уважно спостерігаємо за розслідуванням підозр щодо російського шпигунського осередку в Болгарії. США рішуче підтримують суверенітет Болгарії і разом з болгарами виступають проти такої зловмисної діяльності на їхній території».

Велика Британія також висловила підтримку Болгарії.

«Велика Британія підтримує Болгарію проти російської зловмисної діяльності, яка прагне зашкодити суверенітету нашого союзника по НАТО, - заявив міністр закордонних справ країни Домінік Рааб. - Ми повною мірою підтримуємо зусилля Болгарії із викриття підозрюваного шпигунського осередку а також кроки із протидії ворожим діям Росії на її території».

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