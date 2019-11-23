Настав час говорити, - екс-радник Трампа може пролити більшe cвітла на справу стосовно можливого тиску на Україну

Колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон зробив кілька гучних заяв у Twitter після тривалого мовчання.

Болтон звинуватив Білий дім у перешкоджанні йому у доступі до власного акаунта у Twitter з часу його відставки, що відбулась більше двох місяців тому. «Вони бояться того, що я можу сказати? Тим хто думав, що я заховався! Хочу вас розчарувати», - написав Болтон у п‘ятницю.

«Повернімося до обговорення дуже важливих питань національної безпеки, які постали перед Америкою. Загрози надзвичайні і вони зростають. Президентство та контроль у Палаті представників та Сенаті буде вирішено менше ніж за рік. Знову настав час говорити», - написав Болтон у Twitter у суботу.

Цього тижня завершились заплановані публічні слухання в Палаті представників Конгресу США в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа, під час яких свідки згадували і про роль Болтона в скандалі навколо можливого тиску адміністрації Трампа на Україну. Зокрема, за повідомленнями, саме Болтон дав вказівку інформувати юристів Білого дому про можливі порушення з боку адміністрації у спілкуванні з Україною. Він також негативно відгукувався про діяльність юриста Трампа Руді Джуліані, який, за свідченнями тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, керував неформальним каналом спілкування з українською владою.

Так, колишня заступниця Болтона в Білому домі Фіона Гілл розповіла конгресменам під час слухань у п‘ятницю, що зустріч між українськими та американськими посадовцями, що відбулась 10 липня і на якій йшлося про проведення певних розслідувань, викликала стурбованість тогочасного радника національної безпеки США Джона Болтона. Болтон після зустрічі дав вказівку Гілл поінформувати юристів Ради національної безпеки США.

За словами Гілл, Болтон порівнював колишнього мера Нью-Йорка і особистого юриста Трампа Руді Джуліані з "ручною гранатою, яка усіх підірве".

На відміну від низки інших посадовців, які відмовились давати свідчення, посилаючись на заборону адміністрації, Болтон натякав на своє бажання свідчити.

Так, у листі до конгресменів раніше цього місяця адвокат Болтона Чарльз Купер повідомляв, що Болтон має інформацію про затримку військової підтримки Україні, яка досі не була розголошена на свідченнях у Конгресі США.

«Джон Болтон брав особисту участь в багатьох подіях, зустрічах та розмовах, про які ви вже отримали свідчення, так само як і в багатьох важливих зустрічах та розмовах, які поки що не були обговорені», — йдеться у листі.

Попри це, адвокат Болтона наголосив, що його клієнт не збирається давати свідчення у Конгресі, допоки його не зобов‘яже суд.

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