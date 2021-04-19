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Боррель перед засіданням Ради міністрів ЄС: Росія має відвести війська від кордону України

Очільник зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель

Очільник зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель закликав Росію відвести свої війська від кордону України. Про це Боррель заявив перед онлайн-засіданням міністрів закордонних справ країн Євросоюзу 19 квітня, де, серед іншого, обговорюватимуть ситуацію довкола України.

За словами Борреля, ситуація з російськими військами є «дуже небезпечною».

За засіданні міністрів ЄС виступить і голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Під час засідання міністри також розглянуть ситуацію в Чехії, влада якої заявила про причетність російської розвідки до вибухів на чеських артскладах у 2014 році, і стан здоров’я ув’язненого опозиціонера Олексія Навального.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.

Передрук з "Радіо Свобода"

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