ЄС видав офіційне попередження Британії через загрозу порушення угоди про Брекзит

Європейський Союз у четвер видав офіційне попередження Великій Британії через ризик порушення угоди про Брекзит у випадку розгляду ініційованого Лондоном законопроекту про Ірландське море, який, на думку європейських дипломатів, містить порушення умов Брекзиту закріплених в так званому Протоколі щодо Північної Ірландії. Лондон має відповісти на попередження протягом місяця, інакше йому загрожують наступні дії ЄС, аж до можливого подання до суду.

В заяві ЄС йдеться, що прийняття законопроекту Про внутрішній ринок стане «зухвалим порушенням» правил, що регулюють кордон між Республікою Ірландія, що є членом ЄС, та Північою Ірландією - єдиної сухопутної ділянки кордону між Британією та ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала план Британії таким, що «за своєю природою порушує зобов‘язання доброчесно ставитись до положень угоди про вихід».

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що прийняття законопроекту «стане надзвичайно серйозним порушенням Угоди про вихід а також міжнародного права».

В уряді Британії висловили сподівання, що цей законопроект не потрібно буде застосовувати. Наразі тривають переговори щодо врегулювання умов торгівлі між ЄС та Великою Британією після Брекзиту.

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