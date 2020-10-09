США та Румунія підпишуть угоду про будівництво ядерних реакторів

США та Румунія підпишуть угоду про співпрацю та фінансування проекту з будівництва двох ядерних реакторів в Румунії.

Як повідомив посол США у Румунії Адріан Закерман, церемонія підписання відбудеться сьогодні, у п'ятницю, 9 жовтня.

Міністр енергетики США Ден Бруєтт та міністр економіки Румунії Вірджіл Попеску підпишуть документ, що передбачатиме будівництво в Румунії двох нових реакторів та ремонт одного з існуючих реакторів державної румунської компанії Nuclearelectrica, - пише видання Reuters із посиланням на американського посла в Румунії.

“Цей проект з бюджетом у 8 мільярдів доларів буде парадигмою майбутніх румунсько-американських економічних та енергетичних розробницьких проектів”, - заявив американський посол.

За його словами, сторони також підпишуть меморандум про співпрацю з американським “Ексім” банком щодо фінансування цього проекту.

“Фінансовий проект є найбільшим, які Румунія отримувала”, - йдеться у заяві.

У червні румунський виробник атомної енергії Nuclearelectrica припинив переговори, які тривали шість років, з китайською компанією China General Nuclear про будівництво реакторів.

Nuclearelectrica нині має два реактори, один з них потребує оновлення. Компанія виробляє приблизно п'яту частину всієї електроенергії в Румунії.

Частка акцій держави в цій компанії складає 80%.

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