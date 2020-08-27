14-річна дівчинка загинула від урагану у США

Про це повідомив губернатор штату Луїзіана Джон Бел Едвардз. «Я отримав звіт про перший смертельний випадок [від урагану]. 14-річна дівчина в районі Лізвіль, на її будинок впало дерево, - сказав Едвардз а інтерв‘ю MSNBC в четвер. - Я підозрюю, що це не кінець, хоча і молюся, щоб більше не було, але тепер ми знаємо про щонайменше одну жертву в Луїзіані».

Потужний ураган «Лора», що рухався з Мексиканської затоки, досяг узбережжя штату вночі в середу, спричинивши значні руйнування та підтоплення. Щонайменше 600 000 осіб опинились без струму.

В Луїзіані та Техасі наказ про евакуацію було видано в регіоні з населенням у 1,5 мільйона осіб.

Від урагану четвертої категорії значно постраждали будівлі міста Лейк Чарльз. В хмарочосах вибито вікна, на вулицях міста - металеві щити та уламки дахів, повідомляють оглядачі.

Пожежна служба Луїзіана в своєму Twitter оприлюднила фото міста за день до урагану а також 27 серпня.

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