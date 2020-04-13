Через торнадо на півдні США загинуло щонайменше вісім людей

Щонайменше 34 торнадо було зареєстровано в неділю в південних американських штатах, включаючи Техас, Джорджію, Луїзіану та Міссіссіппі. Через нищівні вітри загинуло щонайменше вісім осіб, майже півмільйона користувачів залишились без електроенергії.

В штаті Міссіссіппі щонайменше семеро людей загинуло, десятки будівель зруйновано, згідно до даних Агенції з надзвичайних ситуацій штату.

У своїх вказівках місцевому населенню, служби з надзвичайних ситуацій штату ставлять пріоритет укриття від шторму над соціальним дистанціюванням, яке було запроваджене у відповідь на пандемію коронавірусу COVID-19.

«Знайдіть укриття, - йдеться у повідомленні служби надзвичайних ситуацій штату. - Якщо ви йтимете до громадського укриття, будь ласка, вдягніть маску, або прикрийте рот та ніс шаликом. Практикуйте соціальне дистанціювання. Ми пройдемо через це!»

Буревій рухається далі на схід і може заторкнути Нью-Йорк. Мер міста, яке наразі є одним із епіцентрів епідемії коронавірусу, закликав ньюйорківців залишатись вдома.

«Потужні вітри і злива наближаються до нас у понеділок, - написав мер міста Білл де Блазіо у Twitter. - Тому просто, якщо вам немає чого робити назовні завтра. Залишайтеся вдома».

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