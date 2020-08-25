“Найкращий шлях вгамувати події - оголосити нові вибори”. Експерти у Вашингтоні про ситуацію в Білорусі

Поки заступник Держсекретаря США Стівен Біган перебуває із візитом у Східній Європі та Росії, у Вашингтоні експерти висловлюють різні думки стосовно того, якою має бути відповідь влади США на події в Білорусі.

Політолог та директор Інститут Кенана Метью Рожанський каже, що серед американських дипломатів та законодавців існують дві основні думки:

“Яким може бути наступний крок США - це відкрита дискусія. У Вашингтоні є думка, що це повторення українського сценарію. Тобто що має бути конфлікт між Заходом і Сходом. Це як фільм: відомий сценарій, який повторюється. Цього разу в Білорусі, наступного разу не знаю, можливо, в Молдові.

У Вашингтоні є група, яка вболіває за такий результат. Що білоруський народ буде воювати за своє майбутнє, проти диктатури Лукашенка, і що саме в Білорусі слід будувати стіну проти Путіна. Є також інші, які хочуть зберегти відкриті двері з Мінськом, які відчинили протягом останніх років.

У Вашингтоні є група, яка вболіває за такий результат. Що білоруський народ буде воювати за своє майбутнє, проти диктатури Лукашенка, і що саме в Білорусі слід будувати стіну проти Путіна, щоб розширити єдність Європи та Заходу. Є також інші, які хочуть зберегти відкриті двері з Мінськом, які відчинили протягом останніх років”, - розповів Рожанський в коментарі Голосу Америки.

Колишній координатор санкційного режиму Держдепу Деніел Фрід вважає, що Сполучені Штати мають проявити чітку позицію.

“В інтересах Америки підтримувати вільні народи будь-де, які просто хочуть права демократії та вільно обирати форму свого правління. Це краще для нас. Світ, у якому демократія почувається добре, є кращим для Америки. Білоруси просто хочуть жити в нормальній країні. І ми їх підтримуємо”, - сказав Фрід у коментарі Голосу Америки.

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що Вашингтон має також надіслати сигнал Кремлю.

“Дуже важливо дати сильний сигнал президентові Лукашенку - не використовувати силу. Немає жодного виправдання використанню сили проти власного населення. Найкращий шлях вгамувати події - це оголосити нові вибори, які будуть насправді вільними і справедливими.

Важливо, щоб ми надіслали сигнал Росії - що це не якась кольорова революція, яку під’юджує Америка, це щирі прагнення білоруського народу, які мають бути втілені. І що російське військове чи інше втручання отримає сильний спротив.

Також важливо, щоб ми надіслали сигнал Росії - що це не якась кольорова революція, яку під’юджує Америка, це щирі прагнення білоруського народу, які мають бути втілені. І що російське військове чи інше втручання отримає сильний спротив”, - сказав Волкер у коментарі Голосу Америки.

Водночас опозиційна лідерка Білорусі Світлана Тихановська у своїй останній заяві наголосила, що протести в Білорусі не стосуються зовнішньої політики.

За словами Тихановської, в Білорусі зараз відбувається "демократична революція", протягом якої мирні протестувальники, піддаючись насильству з боку силових структур, вимагають лише одного - чесних виборів і дотримання базових громадянських прав.

Тихановська підкреслила, що білоруська революція, скерована проти авторитарного режиму Лукашенка, "не є геополітичною", тобто не спрямована ні проти Росії, ані проти Євросоюзу. При цьому Білорусь - це частина Європи, і громадяни країни поділяють європейські цінності.

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