Епідеміологи США радять використовувати очищувачі повітря для стримування COVID-19

Центри США з запобігання та контролю над хворобами (CDC) оновили інформацію про COVID-19 на своїй офіційній веб сторінці. В оновленні йдеться про те, що коронавірус може передаватись через респіраторні краплі, або невеликі аерозольні частинки, що передаються диханням.

Крім вже звичних рекомендацій носити маски, дотримуватись соціальної дистанції, мити руки з милом, проводити часті прибирання та заходи дезінфекції, тепер американські епідеміологи радять також «використовувати очищувачі повітря, для того, щоб зменшувати концентрацію мікробів в закритих приміщеннях».

Вентиляція та фільтрування, через системи нагрівання, вентиляції, кондиціювання (HVAC) може зменшувати концентрацію в повітрі вірусу COVID-19, що може знизити ризик передачі через повітря, йдеться на сайті.

«Надходить все більше свідчень того, що краплі і повітряні частинки можуть залишатись у повітрі і їх можуть вдихати інші люди, також вони можуть пересуватись на відстані більше шести футів [майже 2 метри], (наприклад, під час хорових співів, споривних тренувань, перебування в ресторанах)... Загалом, ризик зростає всередині приміщень без гарної вентиляції».

«Ці частинки можуть вдихатись через ніс, рот у повітряні проходи та легені і спричиняти зараження. Це вважається основним шляхом поширення вірусу», - йдеться на сайті.

Як і раніше, CDC вказує, що COVID-19 здебільшого передається між людьми, які перебувають у близькому контакті - менше двох метрів і через «респіраторні краплі, що утворюються, коли заражена людина кашляє, чхає, або говорить».

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