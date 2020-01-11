«Чорну скриньку» з літака МАУ можуть надіслати до Франції

Іран планує надіслати до Франції «чорну скриньку» з літака рейсу МАУ.

Про те, що таку домовленість досягнуто з міжнародними партнерами в рамках розслідування, заявив голова Комісії з розслідування катастроф Установи з безпеки цивільної авіації Ірану Гасан Резейфар у коментарі для преси в суботу, повідомляє агенція IRNA.

Однак, за словами Резейфара, це рішення було прийнято до того, як було оголошено про причину катастрофи і тепер влада Ірану має вирішити, чи відправляти «чорну скриньку» до Франції.

Раніше іранська сторона взяла на себе відповідальність за помилкове збиття літака рейсу МАУ.

З заявою про вимогу подальшого всебічного розслідування катастрофи після того, як Іран оголосив про її причини, виступив президент України Володимир Зеленський.

В цьому позицію української сторони підтримав і співголова Європейської Ради із закордонних справ Карл Більдт. «Зеленський правильно наполягає на продовженні розслідування, - написав політик у Twitter. - Чорна скринька відправляється до Франції для незалежного розслідування».

Жертвами катастрофи рейсу PS752 з Тегерана до Києва стали 82 громадяни Ірану, 57 громадян Канади, 11 українців, а також громадяни Швеції, Великої Британії, Афганістану та Німеччини.

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