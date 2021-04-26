Західні дипломати: Україна не самотня перед викликом Чорнобиля

Міжнародні партнери допомагали і далі допомагатимуть Україні долати наслідки Чорнобиля. Про це заявив заступник глави посольства США Джозеф Пеннінгтон у відеозверненні з нагоди 35-х роковин трагедії.

"Сполучені Штати Америки пишаються тим, що стали найбільшим донором проєкту "Нове безпечне укриття", що охоплює місце катастрофи реактора 4-го чорнобильського енергоблока. Я мав честь бути присутнім у липні 2019 року, коли міжнародна спільнота передала ключі від нового укриття президентові Зеленському. Це стало наступним кроком у просуванні Чорнобиля до статусу екологічно безпечного та захищеного місця", - сказав повноважний представник Сполучених Штатів.

Як він додав, "усвідомлюючи необхідність продовжувати допомогу, Сполучені Штати виділили значні кошти на ядерну безпеку інших реакторів Чорнобильської АЕС".

За словами Пеннінгтона, "Трансформація Чорнобиля залишається довгостроковим викликом, але Україні не доведеться давати раду з цим самотужки. Сполучені Штати разом з рештою міжнародного співтовариства продовжуватимуть підтримувати вас".

Про солідарність з Україною заявили посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс та посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, які також оприлюднили відеозвернення до роковин Чорнобильської катастрофи.

Дипломатки згадали про зусилля своїх країн з відновлення зони відчуження. Зокрема, про найвідоміший міжнародний проєкт - новий безпечний конфайнмент, загальна вартість якого становить понад 2 мільярди євро.

"Це найбільший проєкт міжнародної співпраці у сфері ядерної безпеки, які підтримують 45 країн включно з Британією", - сказала Мелінда Сіммонс.

За її словами, "Цей приклад міжнародної співпраці у галузі ядерної безпеки свідчить, що ми пройшли довгий шлях з 1986 року. Це дає нам надію на майбутнє, що така трагедія більше ніколи не повториться".

Дивіться також: У червні президент США Джо Байден відвідає Велику Британію та Бельгію і візьме участь у саміті "Великої сімки" та саміті НАТО. Відео