4 загинули поблизу Каліфорнії, після того, як перевернувся човен, який, за підозрами, перевозив мігрантів

Четверо осіб загинуло, а десятки отримали поранення після того, як перевернувся і розколовся човен, на якому, за підозрами влади, нелегально намагались перевезти мігрантів до США.

Аварія трапилася в неділю поблизу каліфорнійського міста Сан-Дієго. Найімовірніше, човен зіткнувся з високими хвилями і наштовхнувся на риф, повідомляє місцева влада.

«За повідомленнями, йдеться про 29 осіб, з них 24 живі, 4 померли, згідно з даними місцевих медичних служб порятунку, і одна особа перебуває в критичному стані», - заявили в Береговій охороні США в неділю.

Влада підозрює, що човен намагався доставити нелегальних мігрантів до США. «Все вказує, з нашої точки зору, на те, що це був човен контрабандистів, які незаконно перевозили мігрантів до Сполучених Штатів», - заявив Джефф Стефенсон, посадовець Митної та прикордонної служби США в Сан-Дієго.

Особу, яка керувала судном, затримано, повідомили посадовці.

Стефенсон заявив, що кількість затримань на морі постійно зростає цього року і за період з жовтня 2019 року до вересня 2020 року вона на 92% перевищила відповідний показник минулого року.

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