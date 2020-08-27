В Конгресі США привітали включення програм підтримки України до низки законопроектів

Група підтримки України в американському Конгресі привітала включення до законопроектів, низки ключових програм, спрямованих на підтримку демократії в Україні. Відповідну заяву розміщено на сторінці конгресвумен Марсі Каптур.

«Ми очікуємо на співпрацю з нашими колегами в Сенаті, щоб ці збільшення було прийнято і, щоб їх було передано на підпис президентові», - наголосили конгресмени.

«Ми в захваті від того, що Палата представників США збільшила допомогу, передбачену на 2021 фінансовий рік і спрямовану на посилення безпеки та розвитку України, - заявили співголови групи конгресвумен-демократка Марсі Каптур, конгресмен від республіканців Енді Гарріс, демократ Майк Квіглі, республіканець Браян Фіцпатрік. - Таким чином, США продовжують демонструвати непохитну підтримку від народу Америки народу України, його процвітання та демократичного майбутнього, вільного від агресії Росії».

У спільному зверненні співголів групи, конгресмени підкреслили, що допомога стане в нагоді Україні для зміцнення оборони на морі та у подоланні корупції.

У заяві наводяться обсяги фінансування програм підтримки України, що перебувають на розгляді.

Державний Департамент - збільшення до 255 мільйонів з 250 мільйонів доларів допомоги в сфері підтримки розвитку та подолання корупції; 115 млн доларів міжнародних оборонна допомога; 2,9 млн програма військового навчання; 15 млн - програма з нерозповсюдження ядерної зброї, розмінування та інше; 30 млн - програма в сфері контролю за наркотиками на правоохоронна програма.

Міністерство Оборони - Ініціатива з допомоги безпеки України - 275 млн. дол - збільшення з 250 млн дол;

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