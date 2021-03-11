В Данії призупинили застосування вакцини компанії AstraZeneca

Регулятор в сфері охорони здоров‘я Данії призупинив на 14 днів застосування вакцини проти COVID-19, виробництва AstraZeneca, після повідомлень про те, що у деяких пацієнтів після щеплення спостерігалось утворення згустків крові.

«Ми та Данське медичне агентство маємо відповісти на повідомлення про можливі серйозні побічні ефекти як в Данії, так і в інших європейських країнах», - заявив директор Данського управління з охорони здоров‘я Сорен Брьостром.

Влада Данії проведе дослідження вакцини. Подібне рішення про призупинку використання цієї вакцини прийняла і Ісландія.

Раніше в Австрії було призупинено використання поставки ABV5300 вакцини AstraZeneca, після того, як у вакцинованої особи виявили тромбоз. Ця людина померла.

В середу Європейська медична агенція заявила про те, що «наразі відсутні свідчення, що ця вакцинація спричинила такі стани, які не наводяться серед побічних ефектів вакцини».

В компанії заявляють, що безпека пацієнтів є пріоритетом і вказують на ретельні клінічні випробування, які пройшла вакцина.

«Безпека пацієнтів - найвищий пріоритет AstraZeneca, - заявив речник компанії. - Регулятори мають чіткі та суворі стандарт ефективності та безпеки при схваленні нового препарату і це включає вакцину AstraZeneca від COVID-19».

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