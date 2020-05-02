Справжнім патріотом та другом України назвав сенатор Портман кандидата на посаду посла США в Україні Кіта Дейтона

Американський сенатор-республіканець Роб Портман привітав рішення президента США Дональда Трампа висунути генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.

Дейтон є справжнім патрітом та другом Україні, написав Портман у Twitter. Сенатор заявив, що підтримає кандидатуру Дейтона під час затвердження в Сенаті.

«Приємно, що генерал-лейтенанта Кіта Дейтона висунуто на посаду нового посла США в Україні. Він справжній патріот та друг України. Я з нетерпінням очікую на можливість підтримати його кандидатуру», - написав Портман у Twitter.

Колишній посол Канади в Україні Роман Ващук назвав Дейтона «справжнім професіоналом, добре знайомим з політичною та військовою ситуацією в Україні».

Як раніше повідомляв «Голос Америки», Трамп планує призначити Кіта Дейтона на посаду посла США до України. Про це йдеться у заяві Білого дому, оприлюдненій у п‘ятницю.

Дейтон, який з 2010 року очолює аналітичний центр Джорджа Маршалла у Німеччині, раніше 40 років служив у Сухопутних силах США і завершив службу генерал-лейтенантом.

Дейтон також є військовим радником США для України в сфері оборони.

У повідомленні Білого дому зазначається, що Дейтон в ході своєї кар‘єри служив координатором США з питань безпеки між Ізраїлем та Палестинською владою, директором з питань стратегічного планування в штабі Сухопутних сил в Пентагоні, Директором з операцій Агенції оборонної розвідки та Аташе з питань оборони в Росії.

Міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба привітав висунення кандидатури Дейтона на посаду посла США в Україні і заявив, що вже зустрічався з генералом, коли той був оборонним радником в Україні. В своєму повідомленні у Twitter Кулеба назвав взаємодію з Дейтоном «чудовою».

Посольство США в Україні працює майже рік без посла, після того, як з цієї посади було відкликано Марі Йованович в травні 2019 року. Відкликання посла розглядалось під час слухань в рамках імпічменту Дональда Трампа. Під час свідчень в Конгресі, Йованович заявляла, що її відкликання супроводжувалось кампанією впливу з метою заплямувати її репутацію.

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