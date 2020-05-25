День пам`яті у США. Адмірал США Фогго та генерал Петреус згадали про своїх батьків і їх роль у Другій світовій війні

У США 25 травня відзначається День пам‘яті за загиблими, які стали на захист США.

«У цей День пам‘яті ми згадуємо і вшановуємо тих, хто віддав життя на службі нашій країні», - заявила віце-адмірал США Ліза Франчетті, командувач Шостим флотом США.

У подкасті, який ВМС США поширили до Дня пам‘яті, генерал Сухопутних сил США ( у відст.) Девід Петреус та адмірал Джеймс Фогго, командувач ВМС США в Європі та Африці, згадали історії своїх батьків, які брали участь у Другій світовій війні.

У час Другої світової війни батько Петреуса був капітаном декількох торговельних кораблів класу Liberty, що перевозили поставки союзникам.

«Він був на кораблях Liberty, які проводили дуже небезпечні подорожі до російського Мурманська і Архангельська, - сказав Петреус. - Він також проводив подорожі до Перської затоки, щоб надати поставки Радянському Союзові. Він проводив подорожі в Тихому океані та багато через Атлантичний океан до Великої Британії та інших місць».

Кораблі Liberty було розроблено на замовлення Британії на заміну втраченим кораблям. Протягом війни з 1941 по 1945 роки, 18 американських кораблебудівних заводів побудували 2 718 кораблів Liberty, в середньому - 3 на добу. «Це справжній приклад завзятості та винахідливості США, адже ці кораблі змогли побудувати за 42 дні від киля і до спуска на воду», - йдеться в поясненні ВМС США.

Переходи через Атлантичний океан були небезпечними, адже підводні човни нацистів намагались зруйнувати всі торгові кораблі, які йшли до Європи.

Коли батько Петреуса командував переходами кораблів Liberty через Атлантичний океан, батько Фогго отримував поставки з цих кораблів.

«Майже в той час, як твій батько проводив ці переходи, мій батько вступив до війська через Канадські збройні сили, - говорить Фогго. - Він воював і на березі і це не було б можливим без поставок та матеріалів, які люди як твій батько поставляли, бо потрібно було будувати міст зі сталі, потрібні і газ і боби і кулі, для того, щоб просуватись».

Перший справді серйозний виклик в Європі з часу завершення Холодної війни, звичайно, - російська агресія, яка, можна сказати, постала знову і виявилась у захопленні частини України, нових загрозах Балтійським країнам, які є членами НАТО

Фогго також розповів про те, що він знайшов в речах батька на 75-ту річницю перемоги у Другій світовій війні в Європі.

«Він написав олівцем і я не міг повірити, що раніше цього не бачив, - говорить Фогго. - Він занотував братів, загиблих у бою і це було важливо для нього. Видно було, що це йому боліло». Фогго згадав кінофільм «Врятувати рядового Раяна», коли якщо двоє братів гинуло в бою, для цієї родини покоління було втрачене.

Повоєнний мирний період тривав 75 років, серед іншого завдяки НАТО, але тепер агресія Росії поставила нові виклики перед Альянсом, зауважив Петреус.

«Я надзвичайно поважаю і захоплююсь альянсом і його роллю впродовж десятиліть. Чесно кажучи, було добре побачити те, як Альянс відповідає на останній виклик. Перший справді серйозний виклик в Європі з часу завершення Холодної війни, звичайно, - російська агресія, яка, можна сказати, постала знову і виявилась у захопленні частини України, нових загрозах Балтійським країнам, які є членами НАТО», - говорить Петреус.

Фогго погодився і навів приклади того, як ВМС США підтримують НАТО та безпеку в Європі.

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