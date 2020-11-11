День ветеранів урочисто відзначають у США. Посольство розповіло про американця, який допомагає вшанувати українських ветеранів

11-го листопада у США вшановують тих, хто служив у збройних силах країни. По всій країні відбуваються урочисті церемонії із вшанування ветеранів.

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп, беруть участь у церемонії покладання квітів до Могили невідомому солдатові на Арлінгтонському цвинтарі у Вашингтоні. Зазвичай тисячі глядачів приходять подивитись на церемонію. Однак, цього року, з огляду на поширення пандемії COVID-19, подія відбудеться без публіки.

У заяві до Дня ветеранів, президент Трамп наглосив на реформах, які його адміністрація провели в Міністерстві у справах ветеранів. Він візначив: «Як Головнокомандувач, я невпинно борюся, щоб підтримати ветеранів Америки. Надто довго наш уряд не повною мірою виконував свій обов‘язок піклуватись про тих «хто переніс бій, його удову та сироту». Я знаю, що ця країна та її народ зобов‘язані піклуватись про наших визначних ветеранів, їх родини та тих, хто видив. Саме у свій час перебування на посаді я невтомно працюю над покращенням добробуту, економічного стану цих шанованих людей».

Джо Байден, який за прогнозом "Голосу Америки" переміг на виборах президента у США, також звернувся до ветеранів.

«Всім гордим ветеранам, - йдеться у зверненні Байдена, - знайте, що я буду головнокомандувачем, який поважає вашу самопожертву, розумію вашу службу і не зрадить цінності, які ви так хоробро оберігали. Я завжди з заслуженою честю ставитимусь до вас та ваших родин».

Посольство США в Україні до Дня ветеранів розмістило відео з історією американця Джорджа Луца (George Lutz - англ.), який втратив свого сина в Іраку і започаткував американську кампанію "Шануй та пам'ятай". Він також допомагав з розробкою прапора, щоб допомогти українським сім'ям вшановувати пам'ять близьких, яких втратили на Донбасі, йдеться в повідомленні Посольства в соцмережах.

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