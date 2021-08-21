Держсекретар США подякував Україні за пропозицію допомоги в евакуації афганців з групи ризику

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив вдячність Україні та низці інших країн за пропозицію допомоги в переміщенні афганців з групи ризику, йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства.

«Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Катар, Руанда, Україна та Уганда також надали щедрі пропозиції стосовно зусиль з переміщення афганців з групи ризику.

Ми глибоко вдячні за запропоновану підтримку і горді працювати в партнерстві на підтримку афганського народу», - заявив Блінкен.

Відповідну заяву під час брифінгу для преси в п’ятницю озвучив і речник Держдепу Нед Прайс.

Посадовці висловили особливу вдячність «Бахрейну, Данії, Німеччині, Італії, Казахстану, Кувейту, Катару, Таджикистану, Туреччині, ОАЕ, Великій Британії та Узбекистану, куди здійснювалося, або скоро буде здійснюватись транзитне перевезення американців і, в певних випадках, громадян інших країн».

США проводять масштабні зусилля з евакуації американців, громадян третіх країн та афганців, які можуть зазнати переслідувань з боку Талібану, що отримав контроль над країною.

З 14 серпня, військові літаки США вивезли приблизно 13 000 людей з Кабула, повідомили в уряді США.

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