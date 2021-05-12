Держдеп: нагромадження військ РФ на кордоні з Україною продовжує викликати занепокоєння

Напруженість залишається високою на кордоні України та Росії, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу для преси у вівторок.

Відповідаючи на питання про нагромадження військ РФ на кордоні з Україною, Прайс відмовився назвати точну кількість військ, однак зазначив, що Росія продовжує утримувати найбільший з вторгнення 2014 року контингент поблизу кордону.

«Що я можу сказати, і ви це чули від держсекретаря Блінкена під час його візиту до Києва минулого тижня, коли він зазначив, що деякі з російських сил було переведено, однак, напруженість залишається високою, оскільки Росія утримує значну кількість сил вздовж кордону».

«Це продовжує викликати занепокоєння», - додав Прайс.

Речник відзначив, що питання стягування Росією військ до кордону з Україною обговорювалось у НАТО, під час зустрічі «Великої сімки» минулого тижня а також протягом зустрічей держсекретаря США Ентоні Блінкена з посадовцями в Києві.

Візит Блінкена сигналізував, що Сполучені Штати підтримують Україну, наголосив речник. «Ми та наші партнери-однодумці підтримуємо Київ перед лицем залякувань і ми продовжимо це робити поки тривають ці агресивні дії та залякування».

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