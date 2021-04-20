Держдеп не рекомендуватиме американцям їхати до 80% країн світу

Державний департамент США оголосив про намір привести свої рекомендації щодо подорожей за кордон у відповідність до рекомендацій, виданих Центрами США з контролю над захворюваннями (CDC).

Зміни «призведуть до істотного збільшення кількості країн 4 рівня застереження - «Не відвідувати» - для приблизно 80% країн світу», повідомили пресі в Держдепі.

«Це не означає перегляд поточної ситуації з охороною здоров‘я в тій чи іншій країні, а відображує більшу відповідність систем Держдепу із застережень щодо подорожей до епідеміологічної оцінки CDC».

Наразі CDC має четвертий рівень застереження щодо подорожей для 130 країн, включно з Францією, Великої Британією, Бразилією, Росією, тощо.

Американські епідеміологи вважають сприятливою для подорожей епідеміологічну ситуацію (перший рівень застережень) в Австралії, Новій Зеландії, Таїланді, Китаї, Фіджі та В‘єтнамі.

Продовжує діяти рекомендація Держдепу утриматись від іноземних подорожей.

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