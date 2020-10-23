Держсекретар США провів окремі зустрічі з міністрами закордонних справ Азербайджану і Вірменії

В четвер Держсекретар США Майк Помпео провів зустрічі з очільниками дипломатичних відомств Вірменії та Азербайджану.

Спочатку Помпео зустрівся головою МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим, одразу після цього він провів зустріч з міністром закордонних справ Вірменії Зограбом Мнацаканяном. Не повідомляється чи відбулася також тристороння зустріч міністрів.

Сполучені Штати виступили з ініціативою переговірника у спробі врегулювати конфлікт в Нагірному Карабаху після того, як дві попередні домовленості про режим припинення вогню, за посередництва Росії, були одразу порушені.

Помпео заявив у середу, що, як і європейські країни, вважає "вірним шляхом" для Азербайджану та Вірменії припиння конфлікту та деескалацію. Він відзначив, що інші країни повинні не давати підтримки сторонам конфлікту. Це, на думку Помпео, є передумовою для дипломатичного рішення.

«На цьому етапі дипломатичне рішення, прийнятне для всіх, може бути потенційного досягнуте», - заявив він.

Перед тим, як почалися наради у Вашингтоні, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина та Росія можуть самі домовитися про прийнятний розв’язок конфлікту в Нагірному Карабаху. Туреччина у ньому підтримує Азербайджан, Росія має угоду про колективну безпеку з Вірменією. Бої у регіоні тривають з кінця вересня.

Дивіться також: Вибори президента США: Чим керуються українці Мічигану обираючи президента. Відео