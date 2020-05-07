Кремль поширює дезінформаційні атаки проти лабораторій, що борються з COVID-19, і на проекти в Україні, - посадовець Держдепу

Росія останніми тижнями активізувала кампанію з дезінформації проти лабораторій Луґара, яку проводило протягом багатьох років. Російські офіційні особи роками робили заяви про те, що США нібито розробляють в лабораторіях Луґара хімічну та біологічну зброю. США неодноразово ці звинувачення відкидали.

Лабораторії, у створенні яких допомагали США, мали на меті допомогти країнам на пострадянському просторі переорієнтувати свої наукові проекти з військового спрямування на підготовку до нових загроз на кшталт пандемій.

Росія веде свою традиційну кампанію з дезінформації проти лабораторій Луґара, зокрема проти лабораторії в Грузії, стверджуючи, що вони створюють віруси. Росія повторює та посилює свою стару брехню та поширила цю брехню на лабораторії в Україні та Вірменії.

«15 років тому Сполучені Штати інвестували у створення діагностичних лабораторій для відстеження та дослідження інфекційних захворювань, - пояснив під час онлайн-конференції у вашингтонському аналітичному центрі Фонд Маршалла заступник помічника Дерджсекретаря США Джордж Кент, - вони відомі як лабораторії Луґара, названі на честь покійного сенатора Луґара. Фінансування цих лабораторій закріплено в законі Нанна-Луґара, який передбачає знищення міжконтинентальних балістичних ракет. Ці лабораторії мають на меті допомогти країнам боротися з майбутніми безпековими викликами, у тому числі і біологічними загрозами».

Замість того, щоб працювати разом з рештою країн світу та направити всі свої зусилля на боротьбу з пандемією, Росія вдається до звичної політики дезінформації, каже Кент.

«Дуже прикро, що у той час, коли міжнародна спільнота шукає шляхи співпраці, Росія веде свою традиційну кампанію з дезінформації проти лабораторій Луґара, зокрема проти лабораторії в Грузії, стверджуючи, що вони створюють віруси. Росія повторює та посилює свою стару брехню та поширила цю брехню на лабораторії в Україні та Вірменії. І ми бачимо, що політичні ставленики та контрольовані Росією ЗМІ повторюють цю брехню».

Цю брехню, російську дезінформацію проти лабораторій, які докладають всі зусилля, щоб побороти коронавірус, підхопив та посилив Китай, додає Джордж Кент.

«Якщо подивитися на такі країни як Грузія, Вірменія, Україна та Азербайджан, лабораторії, які проводять тестування на коронавірус зараз, були побудовані там понад десяток років тому. Там працюють науковці, які були навчені відповідати саме на такі виклики (як пандемія коронавірусу- ред. ГА)», – пояснює заступник помічника Держсекретаря США Джлордж Кент.

Як раніше повідомляв проект Голосу Америки «Поліграф», неправдиві заяви у російських ЗМІ звучали стосовно лабораторії у Львові при Дослідницькому Інституті Епідеміології та Гігієни. 30 березня у матеріалі російського сайту Newsfront були опубліковані брехливі заяви про те, що у 2005 році Міністерство охорони здоров’я України та Пентагон підписали угоду про використання цієї установи для розробки біологічної зброї. Жодного документального підтвердження у матеріалі надано не було.

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