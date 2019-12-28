Приз у 5 мільйонів доларів отримають ті, хто допоможе розвідці США виявляти «діпфейки»

З метою стимулювати розробку технологій здатних автоматично розпізнавати «діпфейки», закон про Оборонний бюджет США (NDAA), підписаний президентом США Дональдом Трампом 20 грудня, передбачає проведення відповідного конкурсу в рамках Проектів з просунутого штучного інтелекту.

Приз у 5 мільйонів доларів може бути призначено одному, або декільком переможцям у конкурсі, який проводитиме служба Директора національної розвідки США.

«Діпфейки» - це відео, аудіо, чи зображення, змінені завдяки комп‘ютерним технологіям, щоб показати події, яких насправді не відбувалось. Часто їх отримують шляхом накладання обличчя однієї людини на іншу, щоб зробити вигляд, що та людина сказала щось таке, що вона ніколи не говорила.

В законі відзначається, що загрози створення та розповсюдження такої дезінформації насамперед походять від Росії та Китаю, а також міститься вимога до Директора національної розвідки США скласти звіт про можливості цих країн у маніпулюванні відео для створення «діпфейків».

Законодавці також зобов‘язали виконавчу владу США інформувати Конгрес, якщо буде виявлено спроби використання «діпфейків» у виборчому процесі у США.

Закон про оборонний бюджет США на 2020 рік - перший законодавчий документ федерального рівня у США, в якому йдеться про «діпфейки», пишуть американські ЗМІ.

Дивіться також: Українки у Сан-Дієго організували майстер-класи плетіння Ґердан. Відео