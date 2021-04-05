Новий штам коронавірусу може виявитись більш заразним для дітей, - епідеміолог

Новий штам коронавірусу, який було вперше виявлено у Великій Британії, може виявитись більш заразним для дітей, ніж попередні штами. Такими оцінками поділився Майкл Остергольм, директор Центру з досліджень інфекційних хвороб при університеті Міннесоти.

В інтерв‘ю NBC Остергольм зазначив, що за останні два тижні 750 шкіл в американському штаті Міннесота повідомили про виявлення нового штаму коронавірусу.

«Српавді, тут в Міннесоті ми бачимо інший аспект цього штаму B.1.1.7, про який мало говорять і це той факт, що він з готовністю заражає дітей», - говорить Остергольм.

«На відміну від попередніх штамів цього вірусу, коли ми не бачили, щоб діти менше восьмого класу часто заражались, або важко хворіли. Вони не передавали вірус решті громади. Саме тому, я був серед тих, хто рішуче підтримував поновлення очного навчання. В.1.1.7 поставив це з ніг на голову», - додав експерт.

Про те, що новий штам коронавірусу варто сприймати серйозно говорить і д-р Пітер Готец, декан Національної школи тропічної медицини при Медичній школі Бейлор, повідомляє CNN.

«Маємо сприймати штам B.1.1.7 практично як новий вірус, - говорить експерт. - Він інакше поводиться, порівняно з тим, що ми бачили раніше в плані заразності, в плані впливу на молодих людей, тому маємо ставитись до цього серйозно».

Ми бачимо осередки інфекції в країні, особливо серед невакцинованої молоді та дітей шкільного віку

Про те, що новий штам порівняно більше впливає на молодь заявив і д-р Скотт Готліб, колишній член Адміністрації США з контролю над продуктами харчування та ліками в інтерв’ю CBS: «Ми бачимо осередки інфекції в країні, особливо серед невакцинованої молоді та дітей шкільного віку».

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