Після розпродажів Чорної п’ятниці  та Кіберпонеділка у США - Доброчинний вівторок 

Грудень традиційно є місяцем найбільших доброчинних пожертв у США і початком цього сезону тут вважають «Доброчинний вівторок» - перший вівторок після Дня подяки.

У цей день американців закликають допомогти принаймні одній благодійній організації чи будь-якій доброчинній ініціативі. Допомогти можна грошима, або ж своїм часом, ставши цього дня волонтером. Багато торговельних мереж оголосили, що усі прибутки цього дня також віддадуть на благодійність.

Цього року, через складну економічну ситуацію, спричинену пандемією, багато доброчинних організацій опинились.у складній ситуації. Попит на їхні послуги зріс, а кількість пожертв на початку пандемії зменшилась.

«Зі зростанням безробіття, багато людей, які жертвували на Армію спасіння в минулому, тепер самі приходять до нас за допомогою», - говорить в коментарі для CNN Кеннет Годжес, національний керуючий великою доброчинною організацією США «Армія спасіння».

Щедрість стає антидотом до страху, непевності та розділеності

Після значного падіння на початку пандемії у травні, тепер кількість пожертв зросла і загальна кількість навіть може на 20% перевищити минулорічну, ділиться оцінками Національна рада неприбуткових організацій США.

Загалом, протягом всього минулого року приватні особи, фундації та компанії у США пожертвували на благодійність майже 450 мільярдів доларів.

Хоча останнім часом обсяг пожертв зріс, але ресурсів все ще недостатньо, щоб задовольнити всі потреби, говорить речник Національної ради неприбуткових організацій США Рік Коен в коментарі USAToday. «До нас звертається більше людей у час, коли ми просто намагаємось вижити», - говорить він.

Все ж більше людей намагається і допомогти іншим у складні часи пандемії. «Щедрість стає антидотом до страху, непевності та розділеності», - додає Коен.

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